Son 4 maçın tamamında sahada kalan Tisserand, Erol Bulut'un en çok güvendiği isimlerden birisi oldu.
Kongolu oyuncu, hem hava toplarındaki hakimiyeti hem de sürati ile Fenerbahçe savunmasına güç kattı.
Wolfsburg'tan 4 milyon euro bonservisle Fenerbahçe'ye transfer olan Tisserand, Trabzonspor maçında atılan ikinci goldeki payıyla da alkışları toplamıştı.
Kongolu oyuncu, hem hava toplarındaki hakimiyeti hem de sürati ile Fenerbahçe savunmasına güç kattı.
Wolfsburg'tan 4 milyon euro bonservisle Fenerbahçe'ye transfer olan Tisserand, Trabzonspor maçında atılan ikinci goldeki payıyla da alkışları toplamıştı.