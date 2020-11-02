Erol Bulut'un bankosu: Marcel Tisserand!

Kongolu stoper Marcel Tisserand, Erol Bulut'un en çok güvendiği isimlerden birisi oldu.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Erol Bulut'un bankosu: Marcel Tisserand!
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02 Kasım 2020 10:24
Son 4 maçın tamamında sahada kalan Tisserand, Erol Bulut'un en çok güvendiği isimlerden birisi oldu.

Kongolu oyuncu, hem hava toplarındaki hakimiyeti hem de sürati ile Fenerbahçe savunmasına güç kattı.

Wolfsburg'tan 4 milyon euro bonservisle Fenerbahçe'ye transfer olan Tisserand, Trabzonspor maçında atılan ikinci goldeki payıyla da alkışları toplamıştı.





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