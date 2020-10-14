Erol Bulut'un aklındaki 3 sistem!

Hem 9 numara, hem de kanat/forvet bolluğu yaşayan Erol Bulut, rakibe veya maçın gidişatına göre 4-1-3-2, 4-4-2 hatta 3 forvetli 4-3-3 formasyonlarını sık sık deneyecek.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
Erol Bulut'un aklındaki 3 sistem!
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14 Ekim 2020 11:24
Fenerbahçe'nin 18 yeni transferle kurduğu alternatifli kadro, diziliş ve sistem konusunda Erol Bulut'un elini güçlendirdi.

Takımın oyun felsefesi hücum olacak ama rakibe ve maçın gidişatına göre farklı dizilişler denenecek. Ana diziliş tek forvetli 4-2-3-1 olsa da genç hocanın kafasında çift forvetli formasyon yer alıyor.

Erol Bulut, İstanbulspor maçında 4-1-3-2 ve 4-4-2 dizilişlerini denemişti. Üç forvetli 4-3-3'ü de düşünen Kanarya'nın hocası, hücum hattında sayıları fazla olan oyuncularından maksimum verim almayı planlıyor. Böylece hem Cisse ve Ademi'den, hem de kanat/ forvet ve kanatta oynayabilen tüm oyunculardan skor katkısı alınması hedefleniyor.

Bulut'un hücuma dönük oyun felsefesinin temel unsurlarından biri de kaybedilen topu en kısa sürede geri kazanmak olacak.



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