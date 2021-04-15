Erol Bulut'tan Volkan Demirel haberine yalanlama

Fenerbahçe eski Teknik Direktörü Erol Bulut'tan Volkan Demirel'le kasap dükkanı açtığı şeklindeki iddialara yalanlama geldi.

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Erol Bulut'tan Volkan Demirel haberine yalanlama
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15 Nisan 2021 11:05
Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Erol Bulut'un Fenerbahçe'de yardımcılığını yapan Volkan Demirel'le birlikte Acarkent'te kasap dükkanı açtığı iddia edilmişti.

F.Bahçe Yardımcı Antrenörü Volkan Demirel, dün sosyal medya hesabından Erol Bulut ile ticari ortak olduğu iddiası hakkında ''Bugün bazı basın yayın organlarında hakkımda çıkan eski hocam Erol Bulut ile ticari ortak olduğumuz haberleri tamamen gerçek dışıdır" ifadesini kullandı.

Erol Bulut da bugün sosyal medya hesabından "Hakkımda bazı basın yayın organlarında yer alan eski çalışma arkadaşım Volkan Demirel ile ortak olduğumuz haberleri gerçeği yansıtmamaktadır" açıklamasını yaptı.



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