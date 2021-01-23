Erol Bulut'tan Szalai'ye ilk 11 motivasyonu

Marcel Tisserand'ın en az iki hafat sahalardan uzak kalması beklenirken gözler yeni transfer Szalai'ye çevrildi



Erol Bulut, Macar savunmacıyı Sivas'a götürmemiş ve eksiklerini gidermesi için özel bir idman programı hazırlatmıştı.



Bulut'un, dünkü antrenmandan önce öğrencisi ile kısa bir görüşme yaparak, "Kayseri maçında oynayacakmış gibi hazır olmanı istiyorum. Biz de sana her türlü desteği vereceğiz" dediği öğrenildi. Szalai maç kadrosuna alınacak ancak 11'de olup olmayacağını idman performansı belirleyecek.







