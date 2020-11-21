Transfer döneminin flaş takımı Fenerbahçe'de ligin 9. haftasında sakatlık kabusu yaşanıyor. Özellikle sağ bölgesinde sıkıntı ortaya çıktı. Sezona 18 yeni futbolcuyu kadrosuna katarak giren sarı-lacivertlilerin sağ beksiz kalması hem şok yarattı hem de kritik bir haftada kadro anlamında zora soktu.



NAZIM'IN ŞANSSIZLIĞI

Gökhan Gönül'ün sakatlığına Nazım Sangare de eklendi. Sarı-lacivertliler Ankara'ya sağ beksiz gitti. Nazım Sangare milli takımdan sakatlıkla dönmüştü. Dünkü antrenmanı da yarım bırakan Nazım, Gençlerbirliği maçı kadrosuna alınmadı. Bu sezon sadece Göztepe maçında forma şansı bulan deneyimli sağ bek ilk 11'de olmayı beklerken kötü bir şanssızlık yaşadı. Sağ bekte kimin oynayacağı merak konusu oldu.



SAĞ KANAT ÇÖKTÜ

Ekvador Milli Takımı'nda koronavirüs testi pozitif açıklanan Enner Valencia'nın da yokluğu sağ kanadı direkt olarak etkiledi.



SAĞ BEKE LEMOS

Bu gelişmelerin ışığında takımda sağ bek bölgesinde Mauricio Lemos'un oynaması düşünülüyor. Yıldız ismin performansı şimdiden merak ediliyor.







