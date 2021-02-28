FENERBAHÇE'DE BEKLENTİLERİ KARŞILAYAMADI

YORUMCU GÖRÜŞÜ: İLKER YAĞCIOĞLU

Fenerbahçe'nin Trabzonspor ile karşılaşacağı kritik maç öncesi teknik direktör Erol Bulut'tan sol bekte sürpriz geldi.Caner Erkin'i kamp kadrosuna almayan Erol Bulut, sol bekte ise geçen sezonun flaş isimlerinden olan ve Trabzonspor'dan transfer edilen Filip Novak da görev alamadı. Çek oyuncu yedek beklerken, yerine ise sol ayaklı stoper Attila Szalai görevlendirildi.Trabzonspor'dan bonservis bedeli ödenmeden transfer edilen ve 3 yıllık sözleşme imzalanan Filip Novak, sezon başında Caner Erkin'in önünde görülse de takım arkadaşından formayı kapamadı. Süper Lig'de 9 maçta 573 dakika süre alan Novak, toplam 11 resmi maçta skora katkı sağlayamadı.Novak'ın Fenerbahçe öncesi Süper Lig'de 74 maçta 15 gol 2 asistlik istatistikleri bulunuyordu.İlker Yağcıoğlu: Atilla Szalai'nin sol bek performansını bilmiyorum. Caleb Ekuban'a karşı oynayacak ve süratli. Szalai, Ekuban'a eşlik edebilecek mi? Bunu merak ediyorum çünkü Ekuban kısa mesafede çok hızlı. Sonucu etkileyecek eşleşmelerden olacaktır.