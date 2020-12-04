Erol Bulut'tan Serdar Aziz'e: 'Savunmanın lideri sensin!'

Erol Bulut oyuncularına ayrıca önümüzdeki 3 maçtan 9 puan çıkarmak zorunda olduklarının altını çizdi.



Denizli sonrası Başakşehir'le oynayıp, bay geçeceklerini ardından Kasımpaşa ve Alanyaspor karşısına çıkacaklarını söyledi. Zorlu dönemde zirvenin daha uzağında kalmamak için 9 puandan başka şansları olmadığını belirtti. Beşiktaş derbisi yenilgisini unutan ve yeni galibiyet serisi başlatmak için tüm hazırlıklarını bu yönde yapan Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, işleri her yönden sıkı tutuyor.



Genç çalıştırıcı, hem idmanlarda sıkı disipliniyle dikkat çekerken hem de rakiplere yapılacak baskı konusunda oyuncularını uyarıyor.



"RAKİBİ BOĞUN, NEFES ALDIRMAYIN"



Sarı lacivertli hoca, perşembe günkü antrenmanda talebelerinden bu haftaki Denizlispor mücadelesinde çok sıkı şekilde pres yapmalarını isterken, rakibi yarı sahasına hapsetmelerini istedi.



Bulut, yoğun baskı isteğini oyuncularına şu sözlerle anlattı:



"Denizlispor'a nefes alacak zaman bırakmayın. Topla buluştukları anda baskı kurun. Kendi sahalarından çıkamayacak şekilde yoğun pres uygulayacaksınız. Duran toplarda hep birlikte kaleye yüklenin. Rakibi boğun..."



SERDAR AZİZ İLE ÖZEL GÖRÜŞME

"TOPARLAMAK SENİN GÖREVİN"



Erol Bulut, rakibin kontrataktan tehlikeli olma ihtimali üzerine savunma oyuncularını ikaz etmeyi de unutmadı.



Özellikle bu hafta 11'de olması beklenen Serdar Aziz'le konuşan Bulut, "Defansı toparlamak senin görevin. Ataklara arkadan destek verin ama arkanızda büyük boşluklar bırakmamaya da dikkat edin" uyarısında bulundu.





