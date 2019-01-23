"İSTEDİĞİMİZ SONUCU ELDE EDECEĞİZ"

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında Bodrumspor'a 2-1 mağlup ederek Çeyrek Final biletini kapan Yeni Malatyaspor'da teknik direktör Erol Bulut, hem tur hem de haftasonu oynayacakları Fenerbahçe karşılaşmasına dair konuştu.Genç teknik adam, Bodrum Belediyesi Bodrumspor'un oldukça iyi bir ekip olduğunu aktaran Bulut,diye konuştu.Sezona başlarken ligde ilk 10 içerisinde olma hedefleri bulunduğunu, yaptıkları transferlerle bu hedefin daha üst sıralarda gerçekleşeceğini öngördüklerini aktaran Bulut, şunları kaydetti:"Şampiyonluktan söz etmemiz şu an doğru olmaz. Her maçta olduğu gibi Fenerbahçe karşısında da iyi futbol oynamak istiyoruz. Dört gün zamanımız var. Hem hücum hem defans anlamında çalışmalarımızı yapacağız. İnşallah da pazartesi günü Fenerbahçe karşısında güzel bir futbol oynayıp, istediğimiz sonucu elde edeceğiz."