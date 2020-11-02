Erol Bulut'tan Samatta'ya: "Baskı hissetme"

Erol Bulut, Mbwana Samatta'yı Antalyaspor maçına bu sözlerle hazırladı. Bulut, Tanzanyalı yıldız ile yaptığı görüşmede, "Mücadelenden asla vazgeçme. Rakip stoperlere zor anlar yaşatıyorsun. Böyle oynadığın sürece golü kimin attığının önemi yok. Baskı hissetme" ifadelerini kullandı.

Haber; Sabah
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Erol Bulut'tan Samatta'ya: 'Baskı hissetme'
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02 Kasım 2020 08:37
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Antalyaspor maçı öncesinde golcüsü Ally Samatta ile özel bir görüşme yaptı.

Son iki maçta gol atamayan Tanzanyalı yıldıza, Antalya karşılaşmasında 11 oynayacağını bizzat kendisi ileten Bulut, Samatta'dan üzerinde baskı hissetmemesini istedi.

Gol atamamasına rağmen performans olarak kendilerini memnun ettiğini belirten Bulut, "Bu seviyenin altına düşmediğin sürece kimin gol attığının önemi yok. Fırsatlar geldikçe gol sayını artıracağına inanıyorum. Baskı hissetme. Ancak takıma katkın çok büyük. Stoperler senin baskınla zor anlar yaşıyor. Mücadeleden vazgeçme" ifadelerini kullandı.

Ligde 4 maçta 266 dakika süre alan Samatta 2 golünü de 2-1 kazanılan Karagümrük maçında attı.

4'TE 4 PEŞİNDE

Süper Lig'de geride kalan 6 haftada yenilgi yüzü görmeyen (4 G/2 B) Fenerbahçe son 3 karşılaşmasından galibiyetle ayrılmıştı. Kanarya'da hedef 4'te 4 yapmak ve Alanya'nın maç yapmadığı haftada liderlik koltuğuna oturmak. Son 3 maçında 2 yenilgi, 1 beraberlik alan Antalyaspor ise bu sezon evinde kaybetmedi. G.Birliği'ni 2-0, Denizli'yi 1-0 yenen kırmızı-beyazlılar G.Antep'le 1-1 berabere kaldı.



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