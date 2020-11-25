Erol Bulut'tan Samatta ile özel görüşme

Teknik patron Erol Bulut, ligde 5 maçtır gol atamadığı için yedeğe çekilen Samatta ile özel bir görüşme yaptı.

Haber; Sabah
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Erol Bulut'tan Samatta ile özel görüşme
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25 Kasım 2020 12:26
Fenerbahçe'de teknik patron Erol Bulut, ligde 5 maçtır gol atamadığı için yedeğe çekilen Samatta ile özel bir görüşme yaptı.

Usta hocanın, 27 yaşındaki Tanzanyalı forvete, "Bu senin yeniden kendini gösterme fırsatın olabilir. Bazı suskunluklar büyük maçlarda patlar. Senden de böyle bir çıkış bekliyorum. Formayı aldığında bana kendini göster" diyerek motive ettiği bildirildi.

Samatta'nın da "Beklentilerin farkındayım. Şans verirseniz bunu iyi kullanmak için elimden geleni yapacağım" cevabı verdiği gelen haberler arasında.



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