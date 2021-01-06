Erol Bulut takımın başına geçtiğinde, yönetimden transferini en çok istediği isimlerin başında Dimitris Pelkas geliyordu. Yunan yıldız, gelir gelmez 11'in müdavimi oldu. Ancak Bulut, Pelkas'ı sürekli kanatlarda kullandı. Başarılı oyuncu bu bölgede zaman zaman kötü performansı nedeniyle eleştirildi. 27 yaşındaki oyuncu Kasımpaşa maçında ise gerçek pozisyonu olan forvet arkasına geçti. Bu değişim, kısa sürede fark yarattı. Dimitris Pelkas, Mama Thiam'ın gollerinde asisti yapan isim oldu. Özellikle Thiam'a attırdığı ikinci goldeki pası ayakta alkışlandı.Yıldız futbolcu, zaman zaman daha ileri çıkarak forveti ikiledi, hücum preste de önemli katkı sağladı. Erol Bulut'un bundan sonra Pelkas'ı 10 numara bölgesinde kullanmaya devam etmesi bekleniyor. Öğrencisine çok güvenen Bulut'un maçın ardından son dakika pozisyonu için Pelkas'a uyarılarda bulunması, onunla ne kadar yakından ilgilendiğinin de bir kanıtı oldu.