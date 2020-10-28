Erol Bulut'tan Jose Sosa açıklaması

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Trabzonspor maçındaki performansı eleştirilen Jose Sosa'ya destek verdi.

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Erol Bulut'tan Jose Sosa açıklaması
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28 Ekim 2020 12:04
Eski takımı Trabzonspor'a karşı hayal kırıklığı ratan bir performans sergileyen Jose Sosa, ilk yarı sonunda oyundan alınmıştı. Arjantinli yıldıza, teknik direktör Erol Bulut sahip çıktı.

Karşılaşma sonrası teknik heyetin moral verdiği Arjantinli futbolcu, Antalyaspor deplasmanında yine ilk 11'de olacak.

Erol Bulut, "Onun kalitesindeki bir yıldızın her zaman kredisi vardır. Antalyaspor maçında da ona ihtiyacımız var" diyerek Sosa'ya destek verdi.



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