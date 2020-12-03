Erol Bulut'tan 'Hatırla' paylaşımı yorumu

Fenerbahçe Teknik Direkörü Erol Bulut, Denizlispor ile oynayacakları maç öncesinde öğrencilerine tahriklere kapılmamaları için uyarılarda bulundu.

Haber; Akşam, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Erol Bulut'tan 'Hatırla' paylaşımı yorumu
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03 Aralık 2020 09:56
Denizlispor'un sosyal medya hesabından, 2006 yılında son maçta Fenerbahçe'nin şampiyonluğu kaybettiği maçı paylaşması tepki çekmişti.

Ege ekibi daha sonra bu paylaşımı kaldırdı. Erol Bulut ise öğrencilerine uyarıda bulunarak, "Tahriklere kapılmadan, sahanın içinde kalacağız. Bizim için önemli olan tek şey İstanbul'a galibiyetle dönmek" diye konuştu.



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