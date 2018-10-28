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Erol Bulut'tan Galatasaray ve Schalke açıklaması!

Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, 2-0 kazandıkları Galatasaray maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Kaynak: AA
Erol Bulut'tan Galatasaray ve Schalke açıklaması!
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28 Ekim 2018 21:20
Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında konuk ettiği Galatasaray'ı 2-0 yenen Evkur Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Erol Bulut, aldıkları galibiyetten dolayı futbolcularını tebrik etti.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Bulut, sahaya 3 puan parolasıyla çıktıklarını belirtti.

Galatasaray'ın şampiyonluklar yaşayan, Şampiyonlar Ligi'nde oynayan iyi bir takım olduğunu aktaran Bulut, şöyle konuştu:

"İyi futbolculara sahip olan bir ekip. Bu hafta Schalke 04 ile maçları vardı. Biz önde baskılı başlamak istiyorduk ve o şekilde yaptık. İlk yarıda 1-0 öne geçtikten sonra rakibi baskı altında tutarak yormak istiyorduk ve o şekilde de oldu. Benim isteğim, takımın geri çekilmeden önde baskıya devam etmesiydi. Bazen o baskıyı yedik, baskıdan çıkarak 2. golümüzü penaltıdan bulduğumuzda zaten oyun bizim lehimize tamamen dönmüştü. Sonlara doğru 1-2 pozisyon daha kalemizde gördük ama ben futbolcularımı tebrik ediyorum."

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