Erol Bulut'tan Galatasaray ve Schalke açıklaması!

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında konuk ettiği Galatasaray'ı 2-0 yenen'un teknik direktörüaldıkları galibiyetten dolayı futbolcularını tebrik etti.Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Bulut, sahaya 3 puan parolasıyla çıktıklarını belirtti.Galatasaray'ın şampiyonluklar yaşayan, Şampiyonlar Ligi'nde oynayan iyi bir takım olduğunu aktaran Bulut, şöyle konuştu:"İyi futbolculara sahip olan bir ekip. Bu hafta Schalke 04 ile maçları vardı. Biz önde baskılı başlamak istiyorduk ve o şekilde yaptık. İlk yarıda 1-0 öne geçtikten sonra rakibi baskı altında tutarak yormak istiyorduk ve o şekilde de oldu. Benim isteğim, takımın geri çekilmeden önde baskıya devam etmesiydi. Bazen o baskıyı yedik, baskıdan çıkarak 2. golümüzü penaltıdan bulduğumuzda zaten oyun bizim lehimize tamamen dönmüştü. Sonlara doğru 1-2 pozisyon daha kalemizde gördük ama ben futbolcularımı tebrik ediyorum."