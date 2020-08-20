Erol Bulut'tan futbolcularına 'tempo' uyarısı

Fenerbahçe'de Topuk Yaylası kampı başladı. Teknik direktör Erol Bulut, futbolculara istekte bulundu.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Erol Bulut'tan futbolcularına 'tempo' uyarısı
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20 Ağustos 2020 10:57
Sarı-lacivertli ekibin Topuk Yaylası kampı start aldı. İstanbul'daki ilk etap çalışmaları oldukça yoğun geçmişti. Yunan kondisyoner Pantelis Pantelopoulos önderliğinde yapılan idmanlar futbolcuları yordu.

Birçok futbolcu fazlasıyla zorlandı. Devamında ise taktik çalışmalar yapıldı.

Tempo artacak

Teknik Direktör Erol Bulut dün takımla bir toplantı yaptı ve şu ifadeleri kullandı;

"Burada on günlük bir çalışma süremiz olacak. Tempoyu yavaş yavaş arttıracağız. Koşu antrenmanlarımız olacak. Hepinizden özverili bir şekilde %100 kapasitenizi antrenmanlara yansıtmasını istiyorum."

Antrenman güç çalışması ile başladıktan sonra taktik çalışma ile devam etti. Çalışma sonrası oyuncuların büyük bölümü bireysel antrenmanlarla çalışmalarını sürdürdü.

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