Erol Bulut'tan futbolculara eleştiri!

Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, özellikle Karagümrük ile oynanan hazırlık maçına değinerek oyuncularına bazı eleştiriler getirdi.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
Erol Bulut'tan futbolculara eleştiri!
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26 Ağustos 2020 08:06
Teknik direktör Erol Bulut oyuncuları ile bir toplantı yaptı. Özellikle Karagümrük ile oynanan hazırlık maçına değinen Bulut, oyuncularına bazı eleştiriler getirdi.

Sarı-lacivertli teknik adam, "2. yarı biraz daha toparlansak da özellikle ilk yarı kötüydük. Daha çok çalışmak için az zamanımız olsa da şundan emin olun ki lige kadar hazır olacağız" ifadelerini kullandı.

Erol Bulut sözlerini şöyle sürdürdü; "Hep birlikte maçı istemediğimiz sürece kazanamayız. Duran top organizasyonlarımızda taktiklere bağlı kalmanız konusu çok önemli."

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