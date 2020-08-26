Teknik direktör Erol Bulut oyuncuları ile bir toplantı yaptı. Özellikle Karagümrük ile oynanan hazırlık maçına değinen Bulut, oyuncularına bazı eleştiriler getirdi.



Sarı-lacivertli teknik adam, "2. yarı biraz daha toparlansak da özellikle ilk yarı kötüydük. Daha çok çalışmak için az zamanımız olsa da şundan emin olun ki lige kadar hazır olacağız" ifadelerini kullandı.



Erol Bulut sözlerini şöyle sürdürdü; "Hep birlikte maçı istemediğimiz sürece kazanamayız. Duran top organizasyonlarımızda taktiklere bağlı kalmanız konusu çok önemli."



