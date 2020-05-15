Fenerbahçe'de ismi en çok anılan yerli teknik adamlardan biri olansarı-lacivertli takımla ilgili açıklamalarda bulundu.Fenerbahçe ile ilgili soruya, "" karşılığını veren Bulut, şöyle devam etti: "4 Mayıs'tan bu yana Alanyaspor ile çalışmalara devam ettiklerini söyleyen Bulut, "Tedbiri de elden bırakmıyoruz. Maçların başlamasını bekliyoruz" dedi.