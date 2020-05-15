Erol Bulut'tan Fenerbahçe açıklaması!

Fenerbahçe'nin gündeminde olduğu konuşulan Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, sarı-lacivertli takımla ilgili soruya yanıt verdi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Erol Bulut'tan Fenerbahçe açıklaması!
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15 Mayıs 2020 08:54
Fenerbahçe'de ismi en çok anılan yerli teknik adamlardan biri olan Erol Bulut, sarı-lacivertli takımla ilgili açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe ile ilgili soruya, "Artık bu konuda konuşmaya gerek yok" karşılığını veren Bulut, şöyle devam etti: "Alanyaspor ile sözleşmem bulunuyor ve ortada ne resmi bir teklif ne de görüşme var. Artık bu konuda konuşmayacağım. Benimle görüştüğünü söyleyenler varsa, bu soruya onlar cevap versin."

4 Mayıs'tan bu yana Alanyaspor ile çalışmalara devam ettiklerini söyleyen Bulut, "Tedbiri de elden bırakmıyoruz. Maçların başlamasını bekliyoruz" dedi.

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