Erol Bulut'tan dikkat çeken karar: Papiss Cisse

Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelirken önemli kararlar dikkat çekti.Bu karşılaşmada teknik direktör Erol Bulut'tan forvette önemli değişiklikler geldi. Sarı lacivertli teknik adam hücum hattında Mbwana Samatta yerine Papiss Cisse'yi tercih etti.Ligin 4. haftasındaki Karagümrük maçında 2 kez fileleri sarsan Mbwana Samatta, o tarihten beri gole hasret kalmıştı.Papiss Cisse ise Fenerbahçe kariyerinde ilk kez 11'de görev alma şansı yakaladı. Yeni transferlerden Mert Hakan da Cisse gibi ilk kez 11'de görevlendirildi. Milli arada kendini hazırlayan Perotti de 11'e girdiÖte yandan Caner Erkin ve Ozan Tufan yedekler arasında yer aldı.Mauricio LemosFilip NovakDiego PerottiMert Hakan YandaşPapiss Cisse