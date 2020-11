Erol Bulut'tan derbi mesajı: 'Kolay olmayacak'

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Türkiye Kupası'nda Sivas Belediyespor'u 4-0 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.



Maçı yorumlayan Bulut, "Büyük takımlar bazen kupada rakipleri küçümsüyor, biz bunun olmamasına özen gösterdik. İlk yarıda pozisyonları değerlendiremedik, sonuna doğru Mame attı. 2. yarıda işler kolaylaştı, 2. yarıda performanstan daha memnunum." ifadelerini kullandı.



Her oyuncunun hazır olmasının iyi olduğunu belirten teknik adam, "Son oynadığımız lig maçı sonrasında da konuştum. Her futbolcum hazır olmalı. İyi performans mutluluk verici. Aslında işim zorlaşmıyor, işim daha rahat. Her futbolcu hazır olunca, hepsini her an değerlendirebilirim anlamına geliyor. Genç 1-2 arkadaş oynattık, onlar da iyi performans gösterdi. İnşallah böyle devam ederiz." diye konuştu.



"DERBİ KEYİFLİ OLACAK"



Hafta sonu oynanacak Beşiktaş derbisine de değinen genç antrenör, "Beşiktaş yeni bir takım kurdu, transferler yaptı. Son maçını kazandı. Güzel bir derbi olacağını düşünüyorum, kolay bir maç olmayacak, önümüzde güçlü bir rakip olacak ama biz kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Sergen hoca ile Fenerbahçe'den takım arkadaşıyız, hafta sonu ne olacağını hep birlikte göreceğiz." mesajını yolladı.