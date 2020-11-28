Erol Bulut'tan derbi için favori tepkisi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'un en büyük endişesi, daha ligin başında şampiyonluk için favori gösterilmeleri.

Haber; Milliyet
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Erol Bulut'tan derbi için favori tepkisi
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28 Kasım 2020 09:48
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, rehaveti önlemek için sık sık bu yönde demeçler veriyor. 45 yaşındaki çalıştırıcı şimdi de takımının Beşiktaş derbisi öncesinde favori gösterilmesinden rahatsız. Dün öğrencileriyle bir toplantı yapan Erol Bulut, bu konuda uyarıda bulundu. Bulut, "Son 2 maçta 9 gol atmamız medyanın ve kamuoyunun bizi favori göstermesine neden oldu. Ancak biz bu duruma aldanmayacağız. Tüm dünyada derbiler çok farklı bir havada oynanır. Favoriler değil, iyi oynayanlar kazanır! Yani bu maçların favorisi olmaz" ifadelerini kullandı.

'Zor bir maç olacak'

Bulut, Beşiktaş'ın iyi transfer yaptığına dikkat çekerek, "Tek sorunları lige iyi başlangıç yapamamaları. Ancak Trabzonspor ve Başakşehir karşısında aldıkları sonuçlar ortada. Çok zor bir maç bizi bekliyor. Bunu unutmayın" diye konuştu.



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