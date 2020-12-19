Erol Bulut'tan Caner ve Gökhan'a kesik!

Süper Lig'in 13. haftasında Gaziantep FK'ya konuk olan Fenerbahçe'de önceki haftalara göre farklı bir ilk 11 belirlendi.



Teknik direktör Erol Bulut, Caner Erkin ve Gökhan Gönül'ü yedek kulübesine çekti. İki oyuncunun yerine sağ bekte Nazım Sangare'ye görev veren Bulut, sol bekte ise formayı Filip Novak'a verdi.



Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan Jose Sosa ise Erol Bulut'un yedek kulübesinde yer verdiği isimler arasında yer aldı. Jose Sosa'nın yerine ise orta sahada Mert Hakan Yandaş görev aldı.



