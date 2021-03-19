Erol Bulut'tan Beşiktaş'a farklı 11 hazırlığı

Beşiktaş ile pazar akşamı kritik bir derbi mücadelesine çıkacak olan Fenerbahçe'de gözler ilk 11'de olacak.

Haber; Milliyet
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Erol Bulut'tan Beşiktaş'a farklı 11 hazırlığı
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19 Mart 2021 08:02
Beşiktaş ile pazar akşamı kritik bir derbi mücadelesine çıkacak olan Fenerbahçe'de gözler ilk 11'de olacak.

Sezon başından beri ideal bir ilk 11 kuramayan ve sürekli değişimler yapan sarı-lacivertlilerde Beşiktaş maçında da benzer bir değişim olması bekleniyor.

Bu sezon 29 lig maçında 26 farklı ilk 11 kullanan teknik direktör Erol Bulut, derbide de 30. maçta 27. farklı ilk 11'le sahada olacak. Aynı şekilde bu sezon 19 farklı futbolcunun gol attığı Fenerbahçe'de bu alanda istikrarsızlık oldu. Hem oyuncuların mevkiileri hem de skor katkısı yapan isimlerin sürekli değişmesi de kafaları karıştırıyor.

F.BAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ




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