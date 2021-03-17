Erol Bulut'tan Beşiktaş maçı açıklaması

Fenerbahçe'de koltuğu sallanan Erol Bulut, Beşiktaş maçı öncesi futbolcularıyla konuşma yaptı. İşte ayrıntılar...

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Erol Bulut'tan Beşiktaş maçı açıklaması
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17 Mart 2021 08:45
Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, dünkü antrenmanda öğrencileriyle bir toplantı yaptı.

Oyuncularından saha dışındaki olayları ve haklarında çıkan iddiaları unutmalarını isteyen Bulut, Beşiktaş maçı öncesi motivasyonu en üst seviyeye çekmeye çalıştı.

Erol Bulut, takımla yaptığı konuşmada "Sizin yapacağınız tek şey işinize yani saha içine odaklanmak. Gençlerbirliği yenilgisi hepimiz için şok oldu ama geride kaldı. Camia bizden derbi galibiyeti bekliyor. Beşiktaş maçı hayati önemde. Kazanmak için yeniden birlik olup, takım olup sahadan 3 puanla ayrılmalıyız" ifadelerini kullandı.







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