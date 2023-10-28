29 Ekim

Erol Bulutlu Cardiff tek golle zafere ulaştı

İngiltere Championship'in 14. hafta maçında Erol Bulut yönetimindeki Cardiff, Bristol City'i sahasında 2-0 yendi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Erol Bulutlu Cardiff tek golle zafere ulaştı
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28 Ekim 2023 18:54
İngiltere Championship'in 14. hafta maçında Erol Bulut yönetimindeki Cardiff, Nigel Paerson'un ekibi Bristol City ile karşılaştı. Cardiff City Stadyumu'nda oynanan maçı Cardiff 2-0 kazandı. 

Cardiff'e galibiyeti getiren golleri 33. dakikada Perry Ng ile 90+1'nci dakikada Rubin Colwill kaydetti. 

Bu sonuçla birlikte Erol Bulut'un öğrencileri ligdeki üst üste ikinci galibiyetini elde etti. 

Alınan galibiyetin ardından Championship'te 14. hafta sonunda Cardiff City, puanını 23'e yükselterek play-off hattındaki takibini sürdürdü. Bristol City ise 18 puanda kaldı. 

Cardiff, önümüzdeki maç haftasında Stoke City deplasmanına gidecek. Bristol City, sahasında Wednesday'i ağırlayacak.

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