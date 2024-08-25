Erol Bulut yönetimindeki Cardiff, Championship 3. hafta maçında Swansea City ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Karşılaşma 1-1 berabere sonuçlandı.
Swansea City'nin golü 10. dakikada Liam Cullen ile gelirken, Cardiff skoru 79. dakikada Callum Robinson'ın attığı golle eşitledi.
Bu sonuçla birlikte Erol Bulutlu Cardiff, ligdeki üçüncü maçında ilk puanını aldı. Swansea City ise 4 puana yükseldi.
Ligin bir sonraki maçında Cardiff, sahasında Middlesbrough'u sahasında ağırlayacak. Swansea City, West Bromwich deplasmanına gidecek.
Swansea City'nin golü 10. dakikada Liam Cullen ile gelirken, Cardiff skoru 79. dakikada Callum Robinson'ın attığı golle eşitledi.
Bu sonuçla birlikte Erol Bulutlu Cardiff, ligdeki üçüncü maçında ilk puanını aldı. Swansea City ise 4 puana yükseldi.
Ligin bir sonraki maçında Cardiff, sahasında Middlesbrough'u sahasında ağırlayacak. Swansea City, West Bromwich deplasmanına gidecek.
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