Erol Bulutlu Cardiff, iki dakikada yıkıldı!

Championship'in 16. haftasında Erol Bulut'un çalıştırdığı Cardiff, sahasında Norwich'e 3-2 mağlup oldu.

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Erol Bulutlu Cardiff, iki dakikada yıkıldı!
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11 Kasım 2023 20:10
Son güncelleme 11 Kasım 2023 20:11
Championship'in 16. haftasında Erol Bulut'un çalıştırdığı Cardiff, sahasında Norwich karşılaştı.

Norwich'in golleri 22. dakikada Fassnacht, 52. dakikada Wintle(k.k.) ve 84. dakikada Idah girdi. Cardiff'in golleri 39. dakikada Bowler ve 43. dakikada Robinson'dan geldi.

Bu sonuçla Norwich puanını 20 yaptı. Cardiff ise 24 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Cardiff, Preston deplasmanına gidecek. Norwich ise QPR ile karşılaşacak.

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