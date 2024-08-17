Championship 2. hafta maçında Burnley ile Erol Bulut yönetimindeki Cardiff karşı karşıya geldi. Turf Moor Stadyumu'nda oynanan maçı Burnley 5-0 kazandı.
Burnley'e galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Ethan Horvath (K.K), 31. dakikada Luca Koleosho ve 51. dakikada Josh Brownhill, 88. dakikada Zeki Amdouini ve 90+2'de Johann Gudmoundsson kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Burnley, puanını 6 yaptı. Erol Bulut'un ekibi Cardiff ise ikinci hafta sonunda puansız kaldı.
Ligin bir sonraki maçında Burnley, Sunderland deplasmanına gidecek. Cardiff, Swensea City'e konuk olacak.
Burnley'e galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Ethan Horvath (K.K), 31. dakikada Luca Koleosho ve 51. dakikada Josh Brownhill, 88. dakikada Zeki Amdouini ve 90+2'de Johann Gudmoundsson kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Burnley, puanını 6 yaptı. Erol Bulut'un ekibi Cardiff ise ikinci hafta sonunda puansız kaldı.
Ligin bir sonraki maçında Burnley, Sunderland deplasmanına gidecek. Cardiff, Swensea City'e konuk olacak.
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