Championship 2. hafta maçında Burnley ile Erol Bulut yönetimindeki Cardiff karşı karşıya geldi. Turf Moor Stadyumu'nda oynanan maçı Burnley 5-0 kazandı.



Burnley'e galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Ethan Horvath (K.K), 31. dakikada Luca Koleosho ve 51. dakikada Josh Brownhill, 88. dakikada Zeki Amdouini ve 90+2'de Johann Gudmoundsson kaydetti.



Bu sonuçla birlikte Burnley, puanını 6 yaptı. Erol Bulut'un ekibi Cardiff ise ikinci hafta sonunda puansız kaldı.



Ligin bir sonraki maçında Burnley, Sunderland deplasmanına gidecek. Cardiff, Swensea City'e konuk olacak.





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