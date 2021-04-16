Erol Bulut'a talip çıktı, yeni adresi Yunanistan olabilir

Yunanistan Ligi ekiplerinden AEK, Fenerbahçe ile yollarını ayıran Erol Bulut'u adayları arasına aldı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Erol Bulut'a talip çıktı, yeni adresi Yunanistan olabilir
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16 Nisan 2021 22:27
Fenerbahçe ile yollarını ayıran Erol Bulut'un peşine Komşu'dan bir takım düştü.

Yunanistan Ligi ekiplerinden AEK'nın, teknik direktör arayışları kapsamında Erol Bulut'un adını da değerlendirmeye aldığını ifade etti.

AEK'da Erol Bulut ile birlikte Razvan Lucescu ile Vladan Milojevic'in de adaylar arasında yer aldığı ve yapılacak son değerlendirmenin ardından son kararın verileceği belirdildi.

YUNANİSTAN'DA FUTBOL OYNADI

Erol Bulut, Fenerbahçe'de 34 maça çıktıktan sonra 25 Mart tarihinde yollar ayrılmıştı.

46 yaşındaki teknik adam, futbolculuk döneminde Yunanistan'da Panionios, Olympiakos, Volou, OFI Girit ve PAE Veria formaları da giydi.



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