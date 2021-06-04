Erol Bulut yönetime transfer listesini verdi

Gaziantep FK'da yönetim görev dağılımını yaparken Erol Bulut da istediği oyuncuların listesini teslim etti.



Gaziantep Güneş'in haberine göre; Kırmızı siyahlılarda eksik bölgelere transfer yapılması için düğmeye basılırken teknik direktör Erol Bulut'un istediği oyuncular da netleşti.



İsimleri sır gibi gizli tutulan bu oyuncuların Avusturya ve Belçika başta olmak üzere yurt dışında bazı ülkelerde bulunduğu öğrenildi.



Gaziantep FK'ya 4 oyuncu ismi verdiği öğrenilen Erol Bulut'un bu futbolcuların içinde gurbetçi çoğunluğu olduğu bildirildi.



Gaziantep FK da 3 oyuncuyu Erol Bulut'un önüne koyarken toplamda 7 oyunculuk bir rapor hazırlandığı ve çalışmaların başladığı gelen bilgiler arasında yer aldı.



