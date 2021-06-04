Erol Bulut yönetime transfer listesini verdi

Gaziantep FK'da transfer için düğmeye basılırken Erol Bulut'un istediği oyuncular da netleşti.

, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Erol Bulut yönetime transfer listesini verdi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Haziran 2021 14:01
Gaziantep FK'da yönetim görev dağılımını yaparken Erol Bulut da istediği oyuncuların listesini teslim etti.

Gaziantep Güneş'in haberine göre; Kırmızı siyahlılarda eksik bölgelere transfer yapılması için düğmeye basılırken teknik direktör Erol Bulut'un istediği oyuncular da netleşti.

İsimleri sır gibi gizli tutulan bu oyuncuların Avusturya ve Belçika başta olmak üzere yurt dışında bazı ülkelerde bulunduğu öğrenildi.

Gaziantep FK'ya 4 oyuncu ismi verdiği öğrenilen Erol Bulut'un bu futbolcuların içinde gurbetçi çoğunluğu olduğu bildirildi.

Gaziantep FK da 3 oyuncuyu Erol Bulut'un önüne koyarken toplamda 7 oyunculuk bir rapor hazırlandığı ve çalışmaların başladığı gelen bilgiler arasında yer aldı.


EURO 2020 Navigasyon
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.