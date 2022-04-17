Erol Bulut: 'Yeterince iyi oynamadık'

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'a 4-1 yenilen Gaziantep FK'de teknik direktör Erol Bulut, gösterdikleri performansın maçı kazanmak için yeterli olmadığını söyledi.



Bulut, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ilk yarıda dengeli oyun olduğunu söyledi.



Konyaspor'un öne geçtikten sonra kırmızı kart gördüklerini anlatan Bulut, şöyle konuştu:



"Kırmızı karttan 3 dakika sonra 2. golü yemiş olduk. İlk yarı hiç sahada olmayan pozisyon yaratamayan Gaziantep Futbol Kulübü vardı. İkinci yarı 10 kişiye kalmamıza rağmen gol atmaya çalıştık. Pozisyonlara da girdik. Yakaladığımız pozisyonlardan birini değerlendirdik. Gösterdiğimiz performans maçı kazanmak veya berabere getirmek açısından yeterli değildi. Nitekim Konyaspor 3 ve 4'üncü golü attıktan sonra haklı olarak da maçı kazanmış oldu."





İLGİLİ VİDEO