Fenerbahçe'de Galatasaray ve kupadaki Medipol Başakşehir yenilgilerinin ardından gözler kritik hale gelen Fatih Karagümrük maçına çevrildi.



Artık önünde tek hedef olarak şampiyonluk kalan sarı-lacivertliler yarın kazanıp yeni bir seriye başlamak istiyor. Teknik heyet, Samandıra'da takımı terapiye alırken, Erol Bulut kenetlenmeleri halinde 9 maçta 8 galibiyet ve 1 beraberlikle liderliğe yükseldikleri seriyi tekrarlayacaklarını anlattı.



KENETLENDİLER



Ligde kaybedilmiş bir şey olmadığını vurgulayan genç hoca, zirvede puanların eşit olduğunu hatırlattı, Karagümrük karşısında alınacak bir galibiyetin olumsuz havayı değiştireceğini dile getirdi.



Yönetim cephesi de cumartesi günkü mücadeleye kadar susma kararı aldı. Alınacak sonuca göre tavır belirlenecek. Kanarya ligin ilk yarısındaki Gaziantep FK yenilgisinin ardından çıkışa geçmiş ve 9 maçta 25 puan toplayarak lider olmuştu.



EMRE BELÖZOĞLU'DAN AÇIKLAMA



Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, Erolut Bulut'la ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi; "Oyundan bağımsız Fenerbahçe bugün puansal olarak ligin tepesinde, zirveyi paylaşıyor. En çok konuşulan en çok eleştirilen ise Fenerbahçe. Başta hocamız, bizler, yöneticilerimiz, başkanımız ve camiamızın da oyundan şu anda çok memnun olmadığını biliyoruz. Hocamız da oynanan doğru oyunlardan, beklentilerden ve hedeflerimizden dem vurarak devamlı oyuncuları motive etmeye çalışıyor. Çok iyi bir kadromuz var. Herkesin hazır olmasıyla beraber daha iyi olacağız. Fenerbahçe daha çok topa hükmeden, oyunu daha önde oynamaya çalışan bir takım olma hedefindedir, biz her zaman böyle bir takım olmalıyız. Hocamız da oyundan rahatsız. Ama Fenerbahçe taraftarı şunu bilsin, bizim her şeyin yolunda gitmesi için ciddi bir mücadele veriyoruz. Biz gerektiğinde kendi içimizde gereken değerlendirmeleri yapıyoruz, ancak kritik süreçlerde hakkaniyetli bir şekilde sabırlıca hareket etmeliyiz. Fenerbahçe önde oynar önde basar, mevcut oyundan en başta hocamız rahatsız ve tamamen bu yönde bir sistem için çalışıyor. Hocamız bunun çaresini biliyor. Biz de hocamıza inanıyor ve güveniyoruz. Bu haftadan itibaren oyunsal anlamda camianın beklentisini karşılayacak şekilde ilerleyeceğine inanıyor ve takımımıza güveniyoruz"



Erol Bulut'un arkasında olduklarını söyleyen yönetici, "Biz Fenerbahçe'nin hedefleri için çıktığımız bu yolda kimseyi yarı yolda bırakmayacağız, kimseyi korumasız yalnız bırakmayacağız! Oyuncularımızın ve hocamızın arkasında duracağız. Biz burada bunu yapacağız. Biz takımımızı korumak adına kulübümüz adına dışarıda zaten mücadelemizi veriyoruz. Hocamıza ağır eleştiriler yapılıyor ama bizi en çok üzen Fenerbahçelilerin yaptığı eleştiriler olur, bizi onlar kırar." ifadelerini kullandı.



