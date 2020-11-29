Erol Bulut ve Sergen Yalçın: 'Kazanmak istiyoruz'

Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın karşı karşıya geleceği mücadelenin başlamasına kısa bir süre kala teknik direktörler Sergen Yalçın ve Erol Bulut açıklamalarda bulundu.



Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, "Heyecanlıyız. Derbiler herkes için zordur. İçimizde bir heyecan bir mutluluk her zaman var. Dünyanın gelmiş geçmiş en büyük futbolcusuydu Maradona. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Yılmaz Hoca'ya da çok geçmiş olsun. İnşallah aramıza döner. Çok sevdiğimiz bir karakter. Hocamızın yanındayız. Kovid'den dönenlerimiz var. Antrenman eksikleri var. Dorukhan cezalı olduğu için Rosier var. Derbiler 3 ihtimale açıktır. Fenerbahçe güçlü, iyi takım. Fenerbahçe güçlü takım. İstatistik olarak onlar iyi. Biz dalgalıyız. Savaşmak, temaslı oynamak derbilerde önemli. Geçen hafta aldığımız galibiyet iyi oldu. Kolay değil, zor müsabaka olacak. Fizik gücü ön plana çıkabilir. Biz de ona göre hazırlandık. Kazanıp önemli bir galibiyetle döneriz diyorum." ifadelerini kullandı.



EROL BULUT: "YİNE KAZANMAK İSTİYORUZ"



Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut ise, "Daha önce söylediğim gibi 25 futbolcumuz var. Şu an sakat ve hastalar dışında oyuncularımın hepsi iyi. Caner - Novak oynadı, Serdar - Lemos oynadı fark etmez. Bugün böyle gerekti. Novak'la başlama düşüncemiz oldu bugün. Beşiktaş geçen hafta önemli bir galibiyet aldı. Bizim de gidişatımız iyi. Geçen hafta kazandık. Onu devam ettirmek istiyoruz. İstediğimiz 3 puanı alıp yolumuza devam ederiz inşallah." dedi.