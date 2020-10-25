Erol Bulut ve Eddie Newton'un yeni buluşması

Süper Lig'de 6. haftanın en dikkat çeken maçı Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanacak. 2019-20 sezonunda lig ve kupada 4 kez karşılaşan iki ezeli rakip, 2020-21 sezonunda ilk kez kozlarını paylaşacak.



Geçen yıl Ünal Karaman ve Hüseyin Çimşir yönetimlerinde rakibine karşı büyük üstünlük kuran Trabzonspor, 3 galibiyet 1 beraberlik almıştı. Fenerbahçe ise Ersun Yanal ve Tahir Karapınar idarelerinde rakibine üstünlük kuramamıştı.



Ancak bu sezon her iki takımda da büyük değişiklikler yaşandı. Fenerbahçe 18 yeni transferle sezonu açarken, 18 futbolcu da takımdan gitti.



Teknik direktörlüğe ise Erol Bulut getirildi. Trabzonspor'da da 10 yeni futbolcu takıma katılırken, 8 isimle yollar ayrıldı. Teknik direktörlük koltuğunda da Eddie Newton oturuyor.



Ancak ilginç bir ayrıntı dikkat çekiyor. En son 29 Temmuz 2020'de Türkiye Kupası finalinde Alanyaspor'un hocasıyken Trabzonspor ve Eddie Newton'la karşılaşan Erol Bulut, şimdi Fenerbahçe'nin başında yer alıyor.



3 ay sonra iki teknik adam arasında hem yeni bir rekabet hem de rövanş olması bekleniyor. Kupa finalinde Newton'lı Trabzonspor, Erol Bulut'lu Alanyaspor'a karşı 2-0'lık üstünlük sağlamıştı.



Bir diğer öne çıkan ayrıntı ise geçen sezon Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçlarındaki ideal 11'inden 8 isim bu sene değişti. Trabzonspor'da ise bu rakam ideal 11'de 6 oldu. Geçen yıl bordo-mavililerin yıldızları Jose Sosa ve Filip Novak, şimdi sarı-lacivertli kadroda...



Trabzonspor'da oynarken Sosa, son 2 yılda Fenerbahçe'ye karşı 1 gol 4 asistle öne çıkarken, Novak da 3 gol atmıştı.



Çifte sevinç



Trabzonspor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları tamamlandı. Eddie Newton yönetiminde dün sabah gerçekleşen taktik antrenmanın ardından takım İstanbul'a gitti.



Bordo-mavililerde geçen hafta Başakşehir maçında kart cezası nedeniyle oynayamayan Flavio ile hastalığı sebebiyle görev yapamayan Anthony Nwakaeme, takıma geri dönecek. Karadeniz ekibinde koronavirüs testi pozitif çıktığı açıklanan Ganalı oyuncu Caleb Ekuban ile Abdulkadir Parmak ve Hüseyin Türkmen, kadroda bulunmayacak.











