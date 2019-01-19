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Erol Bulut: "Üzüldüğüm tek nokta basit hatalardan gol yedik"

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor'un Göztepe'yi 3-2 mağlup ettiği maçın sonunda Yeni Malatyaspor'un hocası Erol Bulut basına açıklamalarda bulundu.

Kaynak: DHA
Erol Bulut: 'Üzüldüğüm tek nokta basit hatalardan gol yedik'
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19 Ocak 2019 17:04
Spor Toto Süper Lig'in 18'inci haftasında Evkur Yeni Malatyaspor, sahasında Göztepe'yi 3-2 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında her iki takımın teknik direktörü de açıklamalarda bulundu.

Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, zor bir maçtan galibiyetle ayrılmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydederek, şunları söyledi: "Zor bir maçta galip geldiğimizden dolayı mutluyuz. İyi bir ekip, bireysel yetenekleri üst seviyede olan bir ekibe karşı oynadık. Bizim fazla eksiğimiz vardı ama sahaya çıkan ilk 11'imiz sonuna kadar mücadele etti. Sonradan oyuna girenler de iyi katkı sağladı. Üzüldüğüm tek nokta basit hatalardan gol yedik ama 3 gol atıp 3-2 kazandık. Yolumuza galibiyetle başlamak iyi oldu. İnşallah bu galibiyet serisini sürdürürüz."

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