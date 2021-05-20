Erol Bulut'un yeni takımı belli oldu

Geçen sezon Fenerbahçe'de çalışan Erol Bulut, Gaziantep FK'nın başına geçti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Gaziantepfk.org
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Erol Bulut'un yeni takımı belli oldu
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20 Mayıs 2021 19:04
Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de görev alan Erol Bulut'un yeni takımı belli oldu. Gaziantep FK, genç teknik adam ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını resmen açıkladı.

Gaziantep FK'dan yapılan açıklamada, "46 yaşındaki teknik direktörümüz Erol Bulut, Başkan Vekilimiz Cevdet Akınal ile yöneticilerimiz Cihan Koçer, Erhan Özmen ve Ahmet Fikret Kileci'nin de katıldığı imza töreniyle birlikte resmi sözleşmeyi imzaladı." ifadeleri kullanıldı.




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