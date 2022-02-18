Erol Bulut'un vazgeçilmezi: Amedej Vetrih

Gaziantep FK'da tecrübeli futbolcu Amedaj Vetrih formayı sırtından çıkarmadı.

, Fotoğraf; AA
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Erol Bulut'un vazgeçilmezi: Amedej Vetrih
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18 Şubat 2022 13:45
Koronavirüs kaynaklı oluşan rahatsızlığından dolayı doktor raporlu sezonun ilk yarısını oynamadan geçiren Amedaj Vetrih sağlığına kavuşmasının ardından Erol Bulut'tan aldığı formayı kimseye kaptırmıyor.

Performansıyla sahada Erol hocanın vazgeçilmezleri arasında yer alan Vetrih pazar günü oynanacak Adana Demirspor maçında da yine ilk 11'de olacağı öğrenildi.

İZİNDE BİLE ÇALIŞTI

Takıma verilen milli arada ve normal izinlerde boş durmayan ve sürekli çalışarak performansını yukarıda tutmaya çalışan Vetrih'in bu azmi de takım içerisinde takdirle karşılandı. Lisansının çıkmasıyla birlikte formasına kavuşan ve istikrarınıda koruyan Vetrih'in bu görüntüsü Erol Bulut'u da sevindirdi. [Gaziantep Güneş]

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