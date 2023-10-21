Erol Bulut'un takımı Cardiff yine kazanamadı!

Championship 12. hafta maçında Erol Bulut'un takımı Cardiff, Blackburn ile karşılaştı.
Ewood Park'ta oynanan maçı Blackburn 1-0 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 53. dakikada Rankin Costello kaydetti.
Bu sonuçla Blackburn ligde üst üste 2. galibiyetini aldı. Erol Bulut'un takımı Cardiff ise spn 3 maçını kazanamadı.
Bu sonuçla Blackburn 16 puana çıktı. Cardiff ise 17 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Cardiff, Huddersfield ile karşılaşacak. Blackburn ise Millwall'a konuk olacak.
Ewood Park'ta oynanan maçı Blackburn 1-0 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 53. dakikada Rankin Costello kaydetti.
Bu sonuçla Blackburn ligde üst üste 2. galibiyetini aldı. Erol Bulut'un takımı Cardiff ise spn 3 maçını kazanamadı.
Bu sonuçla Blackburn 16 puana çıktı. Cardiff ise 17 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Cardiff, Huddersfield ile karşılaşacak. Blackburn ise Millwall'a konuk olacak.