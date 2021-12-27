Erol Bulut'un istediği 19'luk transfer

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, orta sahaya yapacağı takviye için harekete geçti.

Haber; Sporx.com
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Erol Bulut'un istediği 19'luk transfer
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27 Aralık 2021 18:40
Gaziantep FK, Rabotnicki forması giyen orta saha oyuncusu Luka Stankovski'yi kadrosuna katmak için ilk hamlesini yaptı.

Kırmızı-siyahlılar Makedonya'da Rabotnicki'de oynayan 19 yaşındaki Luka Stankovski ile prensip anlaşmasına vardı. Takımdan gönderilmesi beklenen yabancı oyuncuların ardından bu transferde sona gelineceği ortaya çıktı.

2002 doğumlu Makedon futbolcu 1.90 boyunda. Orta saha bölgesinde görev alan Luka, Makedonya U19 takımında da forma giyiyor.

Haber: Ali Budak


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