Gaziantep FK, Rabotnicki forması giyen orta saha oyuncusu Luka Stankovski'yi kadrosuna katmak için ilk hamlesini yaptı.



Kırmızı-siyahlılar Makedonya'da Rabotnicki'de oynayan 19 yaşındaki Luka Stankovski ile prensip anlaşmasına vardı. Takımdan gönderilmesi beklenen yabancı oyuncuların ardından bu transferde sona gelineceği ortaya çıktı.



2002 doğumlu Makedon futbolcu 1.90 boyunda. Orta saha bölgesinde görev alan Luka, Makedonya U19 takımında da forma giyiyor.



Haber: Ali Budak





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