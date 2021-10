Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında 31 Ekim Pazar günü deplasmanda Galatasaray ile karşı karşıya gelecek olan Gaziantep FK, çalışmalarını sürdürdü.



Antrenman öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunan Gaziantep FK teknik direktörü Erol Bulut, sezona iyi başladıklarını fakat son iki hafta oynadıkları maçlarla camiayı üzdüklerini söyledi.



Önceki maçlarda takımın daha iyisini yapabileceğini gösterdiğini ifade eden Bulut, "Sonuçta bir hedefe gitmeye çalışıyoruz. Ne kadar istemezsek de hedefe ilerlerken iniş ve çıkışlar gerçekleşiyor. Sonuçta isteğimiz hedef doğrultusunda en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Hatalar, iniş ve çıkışlar olacak ama sona geldiğimizde istediğimiz hedefe ulaşmak istiyoruz." dedi.



Bulut, ligdeki tüm maçların zor ve önemli gördüklerini belirterek, her maçta 3 puan almayı hedeflediklerini dile getirdi.



İç sahadaki başarılarını dış sahada da sağlamayı arzuladıklarına dikkati çeken Bulut, şunları kaydetti: "İnşallah deplasmandaki başarılarımızın başlangıcı bu haftaki Galatasaray maçıyla olur. Her maç zor, son sıradaki takım lideri yenebiliyor ve ligde çok iyi ekipler var. Anadolu takımlarına iyi yatırımlar oldu. Alabildiğimiz kadar puanları toplamamız gerekiyor, bunun üzerinde çalışıyoruz. Biz bahane aramıyoruz. 5'li sistemde çalıştık ve takımın bu sistemde bireysel hatalar yapınca değişikliğe gittik. Daha sonra 4'lü sisteme döndük ve gayet iyi maçlarımız oldu. Zaman zaman 5'li zaman zaman da 4'lü sistem ile devam edeceğiz. Sakatlık, sarı kart cezaları olacak. Sadece A planıyla yürümek istemiyoruz. A, B ve C planı olması gerekiyor."



Hazırlıklar sürüyor



Kırmızılı-siyahlı ekip, Galatasaray maçının hazırlıklarına kulüp tesislerinde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanla devam etti.



Isınma hareketlerin ardından koordinasyon çalışmasıyla başlayan antrenman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu.



Antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.





