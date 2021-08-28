Erol Bulut'un Fenerbahçe'ye hediyesi: Enner Valencia

Fenerbahçe'yi sırtlayan Ekvadorlu yıldızı, geçen yılki teknik adam aldırdı. Enner Valencia'yı önce Alanyaspor'a aldırmak isteyen ancak mali koşullar nedeniyle bunu gerçekleştiremeyen Erol Bulut, daha sonra Fenerbahçe'ye transfer olmasını sağladı ve sarı lacivertliler başarılı bir futbolcu kazandı

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Erol Bulut'un Fenerbahçe'ye hediyesi: Enner Valencia
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28 Ağustos 2021 12:09
Enner Remberto Valencia Lastra
Enner Remberto Valencia Lastra
Fenerbahçe
Teknik direktör Erol Bulut'un süratli stilinden etkilenip, önce Alanyaspor'a aldırmak istediği ancak başaramayınca Fenerbahçe'ye transfer ettirdiği Enner Valencia, iki sezondur attığı ve attırdığı gollerle sarı lacivertli takımı sırtlayan isim oldu...

Valencia'yı West Ham United'da oynadığı dönemden beri takip eden Bulut, Ekvadorlu futbolcunun daha sonra forma giydiği Everton ve Tigres'teki performanslarında gerileme olduğunu bilmesine rağmen, potansiyelinden emin olduğu için Alanya'ya getirmek istedi. Ancak mali koşullar nedeniyle transfer gerçekleşmedi.

Valencia'yı bir yıl sonra göreve geldiği Fenerbahçe'ye aldırmayı başaran Bulut, aynı sezon transfer ettirdiği Dimitris Pelkas ve 5 stoper adayı arasından seçtiği Attila Szalai'nin de başarılı performanslarından dolayı çok mutlu olduğu öğrenildi.

Geçen sezon 12 gol, 5 asistle F.Bahçe'nin en skorer ismi olan Valencia, bu sezon Süper Lig'de 1, Avrupa Ligi'nde 3 gol attı. 

 

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