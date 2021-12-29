Erol Bulut'un ayağı uğurlu geldi

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Gazişehir Gaziantep kendi evinde karşılaştığı Yalova BESK'i 95-35 mağlup etti.

Haber; Sporx.com
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Erol Bulut'un ayağı uğurlu geldi
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29 Aralık 2021 18:07
Şampiyonluğun bu sezon en güçlü adaylarından olan Gazişehir Gaziantep rakibi karşısında maçı baştan sona açık ara farkla önde götürdü.

Gaziantep Futbol Kulübü teknik direktörü Erol Bulut, Kulüp CEO'su Erhan Yüksek, Kulüp medya sorumlusu Cemil ibrahimin Cansız'ın da maçı izleyerek destek verdiği tekerlekli basketçiler rakibine tam 60 sayı fark attı.

EROL BULUT MORAL VERDİ

Gaziantep FK teknik direktörü Erol Bulut karşılaşmanın devre arasında oyuncuların yanına inerek onlara moral konuşması yaptı.

Erol Bulut'un bu ilgisinden dolayı oldukça memnun kalan ve daha da morallenen tekerlekli basketçiler karşılaşmayıda farklı kazanarak galibiyeti bir nevi Gaziantep FK teknik direktörü Bulut'a armağan ettiler.

HABER: ALİ BUDAK




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