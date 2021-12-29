Erol Bulut'un ayağı uğurlu geldi

EROL BULUT MORAL VERDİ

Şampiyonluğun bu sezon en güçlü adaylarından olan Gazişehir Gaziantep rakibi karşısında maçı baştan sona açık ara farkla önde götürdü.Gaziantep Futbol Kulübü teknik direktörü Erol Bulut, Kulüp CEO'su Erhan Yüksek, Kulüp medya sorumlusu Cemil ibrahimin Cansız'ın da maçı izleyerek destek verdiği tekerlekli basketçiler rakibine tam 60 sayı fark attı.Gaziantep FK teknik direktörü Erol Bulut karşılaşmanın devre arasında oyuncuların yanına inerek onlara moral konuşması yaptı.Erol Bulut'un bu ilgisinden dolayı oldukça memnun kalan ve daha da morallenen tekerlekli basketçiler karşılaşmayıda farklı kazanarak galibiyeti bir nevi Gaziantep FK teknik direktörü Bulut'a armağan ettiler.