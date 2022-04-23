Erol Bulut: 'Taraftarlar haklı'

Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, Göztepe ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.



Maçtan sonra basın toplantısında istifa tezahüratlarıyla ilgili konuşan Erol Bulut: "Fazla birşey demeyeceğim. Taraftarların bu şekilde yorumlarını söylemeleri doğal hakkı. Sakin kalmak lazım. Önümüzdeki hafta yönetim ile oturarak gelecek sezonun planlamasını yapmamız gerektiğini söyleyebilirim." dedi.



"FAIR PLAY ÖDÜLÜ ALACAKLAR"



Erol Bulut ayrıca, "Göztepeli futbolcu yere düştü, bizim futbolcular da baskıyı bıraktılar. Hakem hava topu ile başlattı. Futbolcuların kendi aralarında konuştuğunu düşünüyorum. Normalde top rakibe bırakıldığında defansa atılır, defanstan başlanır diye bizim futbolcular baskı uygulamadı. Ama Soner direkt kaleye vurdu. Kalecimiz zaten öndeydi. Jahovic, direkten dönen topu gole çevirdi. Burada hem Göztepe fair-play ödülü alacak derecede iyi niyet gösterdi hem de penaltıda da bizim futbolcumuz buna karşılık verdi. O pozisyonda bir anlaşmazlık oldu. Onu da fair-play çerçevesinde çözmüş oldular" diyerek sözlerini noktaladı.





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