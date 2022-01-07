Erol Bulut'tan transfer açıklaması

Gaziantep FK teknik direktörü Erol Bulut ara transfer döneminde 2 ya da 3 oyuncu daha alacaklarını aralarından da bazı futbolcuların ayrılacağını söyledi.



LUKA'NIN KALİTESİ TARTIŞILMAZ



Gaziantep Güneş'ten Ali Budak 'ın haberine göre; Son transfer Luka Stankovski'nin kalitesinin tartışılmaz olduğunu belirten Erol Bulut; " Luka bizim için önemli bir transfer kendisine sadece Türkiye'den değil İtalya'dan da resmi teklifler vardı. Kendisiyle uzun vadeli bir anlaşma yaptık. Kalitesi zaten tartışılmaz. Kendisini daha da çok geliştirip bize çok katkı sağlayacağını düşünüyorum. " dedi.



VETRİH ÖNEMLİ BİR TRANSFER GİBİ OLACAK



Ligin ilk yarısında faydalanamadıkları Vetrih ile ilgili konuşan başarılı teknik adam Erol Bulut; " Vetrih maalesef covid geçirdikten sonra bir rahatsızlığı oldu ve ligin ilk yarısında kendisinden faydalanamadık ama sürekli takımla çalıştı ve kendisini hazır tuttu. Çok çalışkan ve istekli bir oyuncu ligin ikinci yarısında bizim için önemli bir transfer gibi olacak. Tabi en çok sevindiğimiz konu Vetrih'in sağlığına kavuşmuş olması. "dedi.



CAULKER 1 AY OLMAYACAK



Ara transfer dönemi ile alakalıda konuşan Erol Bulut; " İki yada üç transfer daha yapmayı düşünüyoruz. Tabi aramızdan ayrılacak arkadaşlarımız olacak. Belirlediğimiz bölgeler var. O bölgelerle ilgili çalışmalarımız ve görüşmelerimiz devam ediyor. Steven yaklaşık 1 ay bizimle olamayacak. O bölgede yeterince oyuncumuz var. Diğer stoperlerimizede güveniyoruz. Sıkıntı çekeceğimizi düşünmüyorum. " şeklinde konuştu.







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