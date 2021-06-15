Erol Bulut'tan Sagal transferine onay

Gaziantep FK'da Angelo Sagal aşkı yeniden alevlendi. Kırmızı siyahlılar sezonu Denizlispor'da geçiren ve lig bitmeden Denizli'nin küme düşmesinin kesinleşmesinin ardından irtibata geçtiği Sagal ile sıkı görüşme halinde olduğu öğrenildi. Gaziantep FK bonservisi elinde olan ve yapılan görüşmelerde ücretinin biraz yüksek olmasının yanı sıra geçtiğimiz ay henüz teknik direktöründe belirlenmemesi sebebiyle oyuncu ile yapılan pazarlığı askıya almıştı.



Sagal konusunda büyük bir mesafe katedilmesine rağmen beklemeye alınan bu oyuncu için kırmızı siyahlıların Erol Bulut'un da onay vermesiyle yeniden temas kurduğu ve bu kez ciddi şekilde teklif yapıldığı bildirildi.



SAGAL GELMEK İSTİYOR



Gaziantep FK'da oynamaya sıcak bakan ve arada sözleşme maddelerinde ve ücret konusunda bazı küçük pürüzlerin kaldığı Sagal'a Süper Lig'den bazı kulüplerinde teklifte bulunurken oyuncunu transferinin gerçekleşmesi için kırmızı siyahlı kulübün büyük gayret içerisinde olduğu gelen bilgiler arasında yer alıyor.



BÜYÜKEKŞİ YÜRÜTMÜŞTÜ



Gaziantep FK'nın Nisan ayı içerisinde irtibata geçtiği Sagal transferi ile alakalı tüm görüşmeleri eski başkan Mehmet Büyükekşi yürütmüştü. Bu konuda oyuncudan da söz alan Büyükekşi'nin yeni başkan ve yönetimede bu konuyla alakalı raporda vermişti.



HABER: ALİ BUDAK



