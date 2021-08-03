Erol Bulut'tan oyuncularına uyarılar

Gaziantep FK'da oyunculara izin verilirken, Erol Bulut da son uyarılarını bu şekilde yaptı

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Erol Bulut'tan oyuncularına uyarılar
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03 Ağustos 2021 13:07
Gaziantep Futbol Kulübü'nde geçtiğimiz günlerde "Kamp sonunda aramızdan ayrılanlar olacak" diyerek futbolcularına mesaj veren teknik direktör Erol Bulut Avusturya'dan ayrılmadan önce oyuncularına uyarılarda bulundu...

Teknik direktör Erol Bulut oyuncularıyla kısa bir toplantı gerçekleştirdi. Yeni sezon öncesi futbolcularına ailelerini görmeleri adına 2 günlük izin veren Bulut herkesin kendisine dikkat etmesi gerektiğini ve sıkıntı çıkmadan sağlıklı bir şekilde herkesi Gaziantep'te görmek istediğini oyuncularına ilettiği bildirildi.

ŞİMDİLİK ASKIDA

Erol Bulut kamp dönemi boyunca takımda yetersiz gördüğü oyuncular hakkındaki düşüncesini şimdilik değiştirirken kadroyu bir arada tutma kararı aldığı ve bu doğrultuda yeni sezona aynı takım ile Gaziantep'teki antrenmanlarla devam edeceği bildirildi.

Oyuncularıyla yaptığı konuşmada da bir nevi bunun mesajını veren ve herkesin kendisine çekidüzen vermesi gerektiğini anlatan Bulut'u oyuncular can kulağıyla dinledi.

Kaynak: Gaziantep Güneş


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