Erol Bulut'tan oyuncularına eleştiri

Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, Hatayspor maçı sonrasında konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Erol Bulut'tan oyuncularına eleştiri
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18 Ekim 2021 22:46
Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, Hatayspor'a 2-1 yenildikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Oyuncuların performanslarının dalgalandığını söyleyen Bulut, "İlk yarıda pozisyon yok, izleyenlere güzel bir maç izletemedik. Kendi adımıza konuşursak, şutumuz yok. İçeride başka, dışarıda başka oynayan bir Gaziantep var. Oyuncularımızın performansı böyle inişli çıkışlı olursa hedefe ulaşmamız zor." dedi.


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