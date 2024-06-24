Erol Bulut'tan Montella'ya tavsiye!
İngiltere Championship takımlarından Cardiff City'yi çalıştıran teknik direktör Erol Bulut, A Milli Futbol Takımı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
İngiltere Championship takımlarından Cardiff City'yi çalıştıran teknik direktör Erol Bulut, milli takımımızın Portekiz yenilgisini değerlendirirken özellikle forvet hattına dikkat çekti.
Erol Bulut, Montella'nın Barış Alper'i forvet oynatmasının bu oyuncunun etkinliğini azalttığını savundu.
Bulut; "Montella, Barış Alper'i sağ kanatta, Cenk Tosun'u forvette oynatsa daha olumlu olurdu. Barış forvet pozisyonunda kayboldu." ifadelerini kullandı.
Erol Bulut, Montella'nın Barış Alper'i forvet oynatmasının bu oyuncunun etkinliğini azalttığını savundu.
Bulut; "Montella, Barış Alper'i sağ kanatta, Cenk Tosun'u forvette oynatsa daha olumlu olurdu. Barış forvet pozisyonunda kayboldu." ifadelerini kullandı.
Reklam
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Almanya
|3
|2
|1
|0
|8
|2
|6
|7
|2
|İsviçre
|3
|1
|2
|0
|5
|3
|2
|5
|3
|Macaristan
|3
|1
|0
|2
|2
|5
|-3
|3
|4
|İskoçya
|3
|0
|1
|2
|2
|7
|-5
|1