Erol Bulut'tan Montella'ya tavsiye!

İngiltere Championship takımlarından Cardiff City'yi çalıştıran teknik direktör Erol Bulut, A Milli Futbol Takımı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Erol Bulut'tan Montella'ya tavsiye!
İngiltere Championship takımlarından Cardiff City'yi çalıştıran teknik direktör Erol Bulut, milli takımımızın Portekiz yenilgisini değerlendirirken özellikle forvet hattına dikkat çekti.

Erol Bulut, Montella'nın Barış Alper'i forvet oynatmasının bu oyuncunun etkinliğini azalttığını savundu.

Bulut; "Montella, Barış Alper'i sağ kanatta, Cenk Tosun'u forvette oynatsa daha olumlu olurdu. Barış forvet pozisyonunda kayboldu." ifadelerini kullandı.



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S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya32108267
2İsviçre31205325
3Macaristan310225-33
4İskoçya301227-51
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