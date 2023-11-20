İngiltere Championship ekibi Cardiff City'nin teknik direktörü Erol Bulut, salı günü Cardiff'te A Milli Futbol Takımı'nı zorlu bir atmosferin beklediğini söyledi.Erol Bulut, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu son maçında salı günü Türkiye'nin rakibi olacak Galler'in, Cardiff City ile birlikte kullandığı tesislerde AA muhabirinin sorularını yanıtladı.A Milli Futbol Takımı'nın, Almanya'yı mağlup ettiği karşılaşmada çok iyi bir oyun ortaya koyduğunu belirterek sözlerine başlayan Erol Bulut,dedi.Takımının da maçlarını oynadığı Cardiff City Stadı'nda, Türkiye'yi zorlu bir atmosferin beklediğinin altını çizen Bulut şöyle konuştu:Erol Bulut, Türkiye'nin Samsun'da 2-0 kazandığı maçta forma giyemeyen Galli forvet Kieffer Moore'un takımın en önemli isimlerinin başında geldiğinin altını çizerek, Galler kadrosuyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:Cardiff City'nin Galler Milli Takımı ile birlikte kullandığı tesis hakkında da bilgi veren Erol Bulut,ifadelerini kullandı.Cardiff'te zaman zaman etkili olan fırtınanın futbol oynamayı zorlaştırdığını aktaran Bulut," şeklinde konuştu.A Milli Futbol Takımı'nın çok yüksek bir potansiyeli olduğuna vurgu yapan Bulut,sorusuna şu yanıtı verdi: