Erol Bulut'tan Jose Sosa'ya veto!

Gaziantep FK'da transfer çalışmaları tam gaz devam ederken her gün farklı bir futbolcunun ismi de kırmızı siyahlı takımla medyada anılmaya devam ediyor.



Yaz transfer dönemi resmen başlamasada çalışmalar her takımda olduğu gibi Gaziantep FK'da da devam ederken kırmızı siyahlıların Fenerbahçe'den ayrılan Jose Sosa ile ilgilendiği iddia edildi.



Kırmızı siyahlı takımla adı anılan Jose Sosa ile alakalı Gaziantep Güneş gazetesinin edindiği bilgiye göre ise bu oyuncunun menajerleri tarafından Gaziantep FK'ya önerildiği ancak kırmızı siyahlı takımın hem performansı hemde ilerleyen yaşından dolayı bu oyuncuyu düşünmediği bildirildi.



Teknik direktör Erol Bulut'un da olumsuz rapor verdiği gelen bilgiler arasında yer aldı.





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