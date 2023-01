Erol Bulut'tan istifa sorusuna cevap!

Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, Spor Toto Süper Lig'de Demir Grup Sivasspor'a 2-1 yenildikleri maça iyi başladıklarını ama istemedikleri bir mağlubiyet aldıklarını belirtti.



Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, iki gün arayla maç oynadıkları için oyuncularının yorgun olduğunu ifade etti. Maça iyi başladıklarını ancak özellikle ikinci yarıda tek kale oynadıklarını dile getiren Erol Bulut., "Bugün istemediğimiz bir mağlubiyet aldık. Aslında maça iyi başladığımız durum vardı. Özellikle ikinci yarıda tek kale oynamaya çalışan bir takım vardı. Kupa maçından sonra iki gün dinlenebildik. Kupa maçında oyuncularımız 150 kilometre mesafe kat etti. Bugün de sonuna kadar golü aradık ama maalesef gol yollarında sıkıntı yaşayan bir ekiptik ve maalesef skoru kendi lehimize çeviremedik" dedi.



"YENİ BAŞKAN VE YÖNETİMLE HER ŞEYİ KONUŞACAĞIZ"



Karşılaşma sırasında tribünlerin istifa çağrısı ve Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'ın kendisine yönelik sözlerinin sorulması üzerine Erol Bulut, şöyle konuştu:



"Ben öncelikle düşüncelerinden dolayı Rıza Hoca'ya teşekkür ediyorum. Ümit Milli takımdan kendisinin eski talebesiyim. Söylediği gibi futbolda bu tip durumlar yaşanabiliyor. 1.5 senedir her şeyimizi vererek Gaziantep FK'yı iyi yerlere getirmeye çalışıyoruz. Sonuçta yeni başkanımız ve yönetimimiz geldiğinde zaten her türlü konuyu istişare etmemiz gerekiyor. Bu istişare doğrultusunda hep birlikte sonuca varmamız gerekiyor. Bu ne olursa olsun biz buraya geldiğimizden beri en iyisini sergilemeye çalışıyoruz. Bugünkü durum ortada, son haftalarda maç kazanamıyorsak bunların nedenleri de var. Zaten bugün net ortaya çıkan görüntüde bu. Stoperden forvet yapıyoruz, elimizdeki futbolcu derinliği istediğimiz seviyede değil. Ben futbolcularıma teşekkür ediyorum onlar sahada elinden geleni yapmaya çalışıyorlar. Bugün de yapmaya çalıştılar. Sivas maçının zor olacağını biliyorduk. Kupa maçı nedeniyle iki gün dinlenerek çıktık maça. Sivas ise salı günü oynadığı için yorgun değildi. Bunlar bahane değil ama sonuçta iki gün arayla yorgunluk oluyor. Aynı futbolcularla oynuyoruz ve değişiklik şansımız çok yok. Futbolculara bir şey söyleyemem en iyisini yapmaya çalışıyorlar."



"BÖYLE DURUMLAR YAŞANIYOR"



Erol Bulut, futbolcuların ve kendisinin heyecanını kaybedip, kaybetmediği yönündeki bir soruya ise, "Ben hangi takımda çalıştıysam ilk maçtkan son maça kadar heyecan yaşıyorum. Her zaman maçın içinde bir teknik direktör oldum. Her maç sonrası sesim kısılıyor. Heyecanım her zaman oldu, futbolcu olarak da teknik direktör olarak da sonuna kadar olacak. Takımın içinde maçı yaşayan bir teknik direktörüm. Son haftalarda galip gelemedik, böyle durumlar yaşanıyor. Ben de kariyerimde ilk kez böyle bir durum yaşıyorum" diye konuştu.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ